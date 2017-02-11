أفضل 10 وجهات سياحية للعام 2017!

كندا Canada التي تحتفل بعيد تأسيسها 150 هذا العام اختيرت لتكون على رأس قائمة الدول الافضل للزيارة في 2017.

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السفر، متعة حقيقية وأمر رائع يستحق التجربة والجهد وحتى صرف المال لأجله، فقد يكون السفر لغايات اجتماعية أو ترفيهية أو تعليمية، ولكن لا شك أنّه متعة واكتساب فائدة جديدة ومعرفة لثقافة وحضارة البلد التي تسافر لها.. موقع العرب.كوم يقدّم لكم اليوم قائمة بأفضل 10 وجهات سياحية للعام 2017!



صورة توضيحية

- كندا Canada التي تحتفل بعيد تأسيسها 150 هذا العام اختيرت لتكون على رأس قائمة الدول الافضل للزيارة في 2017.

- الغرب الاوسط الاميركي The American Midwest الذي يشكل وجهة مميزة مليئة بالمغامرات.

- اختيرت دول النروج وفنلندا والسويد Norway - Finland - Sweden كوجهات سياحية مميزة نظراً لما تتيحه هذه الدول من مغامرات رائعة في الطبيعة.

- بعد السلام الذي تم بين كوبا Cuba والولايات المتحدة USA اختيرت كوبا Cuba كاحدى افضل الوجهات السياحية في العام 2017.

- برمودا Bermuda هي احدى افضل الوجهات السياحية أيضًا بفضل موقعها الجغرافي في الكريبي Caribbean.

- تحولت مدينة آثينا في اليونان Athens - Greece الى عاصمة الفن على الصعيد العالمي ما جعلها احدى افضل الوجهات السياحية في 2017.

- تعتبر البرتغال Portugal من افضل الوجهات السياحية بفضل الابداع الفني للتصميم المدني الملفت.

- تشتهر كرواتيا Croatia بجزرها المميزة التي اصبحت تستقطب آلاف السياح سنوياً.

- تم اختيار اسكتلندا Scotland ايضًا لتكون احدى اجمل وجهات 2017 للسياحة.

- وأخيرًا تمّ اختيار القدس أيضًا ضمن هذه القائمة كونها تعتبر كنزًا دينيًا كبيرًا.