ترامب ردًا على رفض التماسه في المحكمة: سنصدر مرسومًا جديدًا للهجرة

ترامب:



مرسوم جديد قد يرى النور يوم الاثنين أو الثلاثاء



سنربح المعركة وما يؤسفنا هو أن الموضوع يحتاج الى الوقت

قال الرئيس الأمريكي دوناد ترامب إنه "وإن قضت الحاجة سيصدر مرسوما جديدا ويوقع عليه لمنع دخول المسلمين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية". تأتي تصريحات الرئيس ترامب، بعد أن رفضت محكمة أمريكية الإلتماس الذي قدمته الإدارة الأمريكية لإلغاء قرار المحكمة الذي جمّد أمر منع دخول المسلمين الى البلاد.



الرئيس الأميركي

وقالت مصادر أمريكية إن "الرئيس الأميركي يعتزم إصدار مرسوم جديد لحظر مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة بعد أن اصطدم مرسومه الأول بعقبات قضائية. ونقل صحفيون عن ترامب، خلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" إلى فلوريدا، قوله إن مرسوما جديدا قد يرى النور يوم الاثنين أو الثلاثاء، والذي لن يختلف إلا قليلا عن سابقه، دون أن يقدم تفاصيل أكثر بشأنه.



وقال ترامب في تصريح له: "سنربح المعركة وما يؤسفنا هو أن الموضوع يحتاج الى الوقت كما لدينا العديد من البدائل ومنها امكانية اصدار مرسوم جديد".