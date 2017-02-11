إطلالة لورا ليني في مهرجان برلين السينمائي
ليني أطلت بفستان أزرق طويل وشعرها الأشقر المسدول
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شاركت الممثلة الأمريكية لورا ليني، في مهرجان برلين السينمائي بدورته الـ67، حيث حضرت للمشاركة وسارت على السجادة الحمراء لمشاركتها في فيلم The Dinner للنجم الأمريكي ريتشارد جير. وأطلت ليني بفستان أزرق طويل وشعرها الأشقر المسدول.
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