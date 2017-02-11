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فنانين فن عالمي إطلالة لورا ليني في مهرجان برلين السينمائي

فنانين

إطلالة لورا ليني في مهرجان برلين السينمائي
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إطلالة لورا ليني في مهرجان برلين السينمائي

ليني أطلت بفستان أزرق طويل وشعرها الأشقر المسدول

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 12:40:46 A A

شاركت الممثلة الأمريكية لورا ليني، في مهرجان برلين السينمائي بدورته الـ67، حيث حضرت للمشاركة وسارت على السجادة الحمراء لمشاركتها في فيلم The Dinner للنجم الأمريكي ريتشارد جير. وأطلت ليني بفستان أزرق طويل وشعرها الأشقر المسدول.

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