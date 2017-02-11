اكتشفوا مع العرب.كوم: مع من تتفق أبراجكم أكثر؟

يحب مولود برج الميزان المثالية والواقعية في آن، ولذلك نراه يتفق في هذه الأمور كثيراً مع الأسد والدلو والجوزاء

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- مولود العقرب يمتلك شخصية جاذبة لمن حوله، وهو عاطفي جدًا وقد يكون الأكثر انفعالاً بين الأبراج. وعامة، هو قريب من السرطان والعذراء والجدي والحوت.

- يعتبر مولود العذراء خجولاً ويفضل الانطوائية ويحب أن يختلي بنفسه ومن بين الأبراج القريبة منه نذكر برج الثور والسرطان والعقرب والجدي.

- يحب مولود برج الميزان المثالية والواقعية في آن، ولذلك نراه يتفق في هذه الأمور كثيراً مع الأسد والدلو والجوزاء. من إضاف إلى أنّ أبرز صفات مولود هذا البرج أنه صاحب روح مرحة ولكنه قد يكون عصبيًا احيانًا.





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