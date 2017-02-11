المحامي قيس ناصر: معادلة التخطيط في المجتمع العربي تدفع للبناء غير المرخص

المحامي قيس ناصر:



معادلة التخطيط في المجتمع العربي تجعل من اجراءات التخطيط في البلدات العربية عملية مضنية وطويلة ومكلفة، والتي لها نصيب كبير في دفع المواطنين للبناء غير المرخص

بدعوة المنتدى الثقافي في بلدة زيمر ، قدّم المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع محاضرة موسّعة في قصر الثقافة في زيمر عن "واقع التخطيط في المجتمع العربي"، وقد حضر المحاضرة العشرات من الاكاديميين والمثقفات من المنتدى الثقافي في زيمر.





خلال المحاضرة



وقد جاءت محاضرة المحامي قيس ناصر المختص في قضايا الارض والمسكن تلبية لدعوة الدكتور وسيم بسام ناصر من المنتدى الثقافي في زيمر الذي يجمع العشرات من المثقفين والمثقفات من زيمر، ويقوم بشكل دوريّ باستضافة شخصيات عربية رائدة في مختلف مجالات الحياة. وقد قرر المنتدى استضافة المحامي قيس ناصر ليلقي الضوء على واقع التخطيط والبناء في البلدات العربية وذلك نظرا لتجربته الواسعة في هذا المجال.



وقد شرح المحامي قيس ناصر في محاضرته ما اسماه معادلة التخطيط في المجتمع العربي وبيّن من خلالها معوّقات التخطيط والتطوير في البلدات العربية ومنظومات التخطيط تجاه البلدات العربية التي تجعل من اجراءات التخطيط في البلدات العربية عملية مضنية وطويلة ومكلفة، والتي لها نصيب كبير في دفع المواطنين للبناء غير المرخص، ومنها عامل الوقت في اجراءات التخطيط والاجسام المؤثرة على التخطيط والميزانيات المطلوبة للتخطيط ومضامين الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، وتأثير كل واحد من هذه العوامل سلبيا على تخطيط البلدات العربية.



هذا وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع محاضرة المحامي قيس ناصر معبرين له عن تقديرهم وشكرهم العميق له على محاضرته القيّمة والغنية.