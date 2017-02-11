جولة لطلاب كلية القاسمي إلى محل السيراميك

زريق:



الهدف من هذه الزيارة هو تفعيل الجانب العملي لغرض إعطائهم فكرة حول كيفية انتقاء أنواع واشكال السيراميك الملائمة لكل فن معماري

عممت كلية القاسمي بيانا ورد فيه: "من اجل بناء جيل متميز بالنجاح والمعرفة العلمية، قام طلبة مسار الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في كلية القاسمي للهندسة والعلوم، وبدعم من رئيس المسار أ. نزار زريق بزيارة ميدانية لمحل السيراميك في باقة الغربية. تعرّف طلبة المسار على انواع السيراميك والاجهزة الصحية المختلفة وطرق استخدامها وميزات انواع الكراميكا واشكالها، لكونها جزءًا من المنهج الدراسي المخصص لهذا المسار. وذكر أ. نزار زريق رئيس المسار الذي رافق الطلبة أثناء جولتهم الميدانية "أن الهدف من هذه الزيارة هو تفعيل الجانب العملي، لغرض إعطائهم فكرة حول كيفية انتقاء أنواع واشكال السيراميك الملائمة لكل فن معماري". اذ تم تقديم شرح عام عن جميع أنواع الكراميكا والسيراميك بشكل مفصل ووافٍ" إلى هنا نص البيان.