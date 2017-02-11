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منبر العرب خاطرة دون مكياج (1)/ بقلم: محمود عبد السلام ياسين

منبر العرب

دون مكياج (1)/ بقلم: محمود ياسين
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دون مكياج (1)/ بقلم: محمود عبد السلام ياسين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-11 14:24:18 A A

في وقت زاد فيه الجهل ، والفساد ، والضياع ، والانفلات الأخلاقي ، والبعد عن الله و.. و... اصبح من الضروري جداً أن نعرض الحقائق كما هي من دون تجميل للواقع الذي نعيشه أي (دون مكياج) حتى لو كانت هذه الحقائق مؤلمة.

يسألونك ..!
يسألونك : ما الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من قتل .. وخراب .. وقلة حياء و...
الجواب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ، علماؤهم شر من تحت أديم السماء ، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود " . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
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اعلم ..
إذا رأيت ( الذكور ) تتمايل كالعاهرات .. فعلم أننا على حافة الهاوية ..!
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يقول لنا الإمام ..!
مذ كنا صغاراً والإمام يقول لنا : حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل .. فحفظنا أقدام بعضنا عن ظهر قلب .. ولما كبرنا وجدنا قلوبنا شتى ( اللهم نفسي ) .
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عرب ..!
نحن كعرب دوماً نربح معركة التنظير ونخسر معركة التطبيق ! والسبب أن موقفنا في كل قضية واحد أين هو حقي ؟ لا ما هو واجبي ؟

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