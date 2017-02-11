عائلة فقرا تناشد بمساعدتها: علينا دفع 100 ألف شيكل

توجّه أهالي أصحاب البيوت المهددة بالهدم، من عائلة فقرا في باقة الغربية بنداء الى اهالي البلدة، بطلب مساندتهم بشكل عاجل في محنتهم، في أعقاب قرار المحكمة الأخير، والذي يطالبهم بدفع مبلغ بقيمة 100 ألف شيقل حتى يوم غد الأحد 12.02.2017، علما أن المحكمة المركزية كانت قد اصدرت قرارا بتجميد هدم البيوت حتى شهر أيار.