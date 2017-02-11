اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار عائلة فقرا تناشد بمساعدتها: علينا دفع 100 ألف شيكل

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

عائلة فقرا تناشد بمساعدتها: علينا دفع 100 ألف شيكل

الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق وراح تحصل على اللقب الثاني اضغطوا هنا...لتحققو حلمك...الجامعة المفتوحة راح تحققلك... ما عليك سوى...

نشر: 2017-02-11 09:25:33 A A
توجّه أهالي أصحاب البيوت المهددة بالهدم، من عائلة فقرا في باقة الغربية بنداء الى اهالي البلدة، بطلب مساندتهم بشكل عاجل في محنتهم، في أعقاب قرار المحكمة الأخير، والذي يطالبهم بدفع مبلغ بقيمة 100 ألف شيقل حتى يوم غد الأحد 12.02.2017، علما أن المحكمة المركزية كانت قد اصدرت قرارا بتجميد هدم البيوت حتى شهر أيار.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 هل للقتل عنوان ؟! / زَيْنَبْ جمال جعص محاميد | [184 قراءة]
2 %70 من العرب يرون أنفسهم مواطنين درجة ثانية | [182 قراءة]
3 الناصرة: مُفتي جنين يحل ضيفا على البلدية | [169 قراءة]
4 مسلسل حرب الورود الحلقة 75 مدبلج HD اونلاين | [166 قراءة]
5 نيسان تعرض سيارتها موديل 2020 | [158 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
2 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
3 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
4 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
5 أسبوع اللُّغة الانجليزية في الحديقة يافة الناصرة | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب