أنباء سارة لجماهير الريال حول عودة جاريث بيل للملاعب

بيل قد تعرّض لإصابة في الكاحل في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وخضع كذلك لعملية جراحية تسببت في إبعاده لفترة طويلة عن الملاعب

حمل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أنباء سارة لجماهير النادي بتأكيده على اقتراب عودة النجم الويلزي جاريث بيل إلى الملاعب.



جاريث بيل

الجدير بالذكر أنّ بيل قد تعرّض لإصابة في الكاحل في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وخضع كذلك لعملية جراحية تسببت في إبعاده لفترة طويلة عن الملاعب. وأكد زيدان على أن بيل استعاد كامل عافيته وسيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة نابولي يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيزو في مؤتمر صحفي عقده اليوم "اعتقد أنه سيكون جاهزاً قبل لقاء نابولي، هو يعمل بشكل جيد، كل ما يحتاجه فقط هو التدريب بشكل أكثر مع الفريق، وهذا أهم شيء".