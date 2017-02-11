الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يُعيّن الأسطورة الأرجنتينية مارادونا سفيرًا له

أعلن مارادونا (56 عاما) قبوله بدوره الجديد مشيدًا "بنزاهة وشفافية" الفيفا تحت قيادة السويسري جاني إنفانتينو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم السبت، تعيين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا سفيرا له، وبحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، سيؤدي مارادونا دورًا رئيسيًا في نشاطات الفيفا للترويج للعبة حول العالم، إلى جانب فريق الأساطير، كما سيشارك في المشروعات التنموية ذات الصلة.



دييغو مارادونا

ومن جانبه، أعلن مارادونا (56 عاما) قبوله بدوره الجديد، مشيدًا "بنزاهة وشفافية" الفيفا تحت قيادة السويسري جاني إنفانتينو. وتحسنت علاقة مارادونا بالاتحاد الدولي أخيرا، إذ زار مقر الاتحاد في مدينة زيورخ السويسرية ولعب كرة القدم هناك في يناير الماضي.

وكانت علاقات الطرفين تدهورت عام 2009، عندما أدلى مارادونا بتصريحات غاضبة، ورد الاتحاد حينها بعقد جلسة استماع تأديبية له، كما منعه من حضور قرعة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.