وفاة مفتش المعارف في باقة يوسف جميل أبو مخ (63 عاما)

سيشيع جثمانه حوالي الساعة الـ11:00 صباحا من بيته في مركز البلدة حتى مسجد الصراط

انتقل الى رحمته تعالى صباح اليوم السبت مفتش المعارف الحاج يوسف جميل ابو مخ (63 عاما) من سكان مدينة باقة ، وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير حوالي الساعة الـ11:00 صباحا من بيته في مركز البلدة حتى مسجد الصراط. ويشار الى أن المرحوم عمل سنوات طويلة في سلك التربية والتعليم ومن ثم شغل منصب مفتش المعارف في موضوع المواصلات، وقد اثنى الجميع على سيرته الحسنة وعلاقته الطيبة مع الآخرين. يشار الى أن المرحوم هو عم رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ.

المرحوم يوسف جميل أبو مخ

