اليوم: ديبورتيفو ألافيس يواجه برشلونة وأوساسونا ضد ريال مدريد واليوناتيد أمام واتفورد

يحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة

ريال مدريد يتصدر البطولة برصيد 46 نقطة وفريق أوساسونا صاحب المركز الأخير بالبطولة برصيد عشر نقاط فقط

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 45 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز العاشر برصيد 30 نقطة

يواجه فريق برشلونة غريمه ديبورتيفو ألافيس، عند الساعة 17:15 من مساء اليوم السبت، على ملعب مينديزوروزا، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 455 نقطة، فيما يأتي الأخير في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.



كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد

هذا، ويلتقى فريق ريال بيتيس، مع نظيره فريق فالنسيا، عند الساعة 14:00 من ظهر اليوم السبت، على إستاد بينتو فيامارين، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري الإسباني. ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

كما ويحل أتليتك بلباو، صاحب المركز التاسع برصيد 32 نقطة، ضيفا على فريق ديبورتيفو لاكورونا، والذي يأتي في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، عند الساعة 19:30 مساء، على ملعب سان ماميس. وتُختتم مواجهات اليوم بالدوري الإسباني، بمباراة ريال مدريد، الذي يتصدر البطولة برصيد 46 نقطة، وفريق أوساسونا، صاحب المركز الأخير بالبطولة، برصيد عشر نقاط فقط، على ملعب السادار عند الساعة 21:45 مساء اليوم.

الدوري الانجليزي

يواجه مانشستر يونايتد فريقَ واتفورد، عند الساعة 17:00 اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 45 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز العاشر برصيد 30 نقطة.



كما ويواجه فريق ستوك سيتي، الذي يحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي، فريقَ كريستال بالاس، عند الساعة 17:00 ويحتل ستوك سيتى المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز التاسع عشر "قبل الأخير"، بريد 19 نقطة. وعند السعة 19:30 مساء، تُختتم مواجهات الدوري الإنجليزي بمواجهة ليفربول وتوتنهام، ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي.



ليونيل ميسي نجم برشلونة



واين روني نجم مانشستر يونايتد

