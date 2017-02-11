ابق بعيدًا عن المشاكل وكن سعيدًا
مولود الحوت: ابق بعيدًا عن المشاكل وكن سعيدًا.
مهنيًا: يبدو الوضع العام جيدًا ولا ينذر ببعض المشكلات المهنية وتتفق مع أحد الزملاء على حل خلاف بينكما.
عاطفيًا: محاولاتك الخروج من سيطرة الشريك تبوء بالفشل، فحاول أن تقف في وسط الطريق لتكون بمأمن.
صحيًا: لا تنتظر الآخرين لكي يعرضوا عليك ممارسة المشي يوميًا، بل خذ المبادرة بنفسك وانطلق.
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