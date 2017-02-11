محللون سياسيون: إسرائيل تستعد لسيناريو انهيار السلطة وتوليها إدارة الضفة

مصادر صحفية اسرائيلية:



السلطات الاسرائيلية تستعد لسيناريوهات محتملة بعد قيامها بتأسيس موقع إلكتروني للتعامل المباشر مع الجمهور الفلسطيني



التطورات الأخيرة وضعت السلطة الفلسطينية أمام خيارين: إما قبول الأمر الواقع والبقاء في السلطة أو اتباع سياسة مواجهة ربما تؤدي إلى انهيار السلطة

قالت مصادر صحفية اسرائيلية: "إن السلطات الاسرائيلية تستعد لسيناريوهات محتملة بعد قيامها بتأسيس موقع إلكتروني للتعامل المباشر مع الجمهور الفلسطيني، ومن هذه السيناريوهات غياب السلطة الفلسطينية عن المشهد".





ولفتت المصادر الى أن "الموقع يشمل تعليمات لسبل تقديم الفلسطينيين طلبات مباشرة للإدارة المدنية الإسرائيلية للاستيراد والتصدير أو الحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل لإغراض التجارة أو العمل أو العلاج وغيرها، والشروط التفصيلية لدخول التجار لأسواق معينة أو إدخال سلع معينة إلى قطاع غزة، مثل محركات السيارات والأدوية وغيرها، وتعليمات لسكان قطاع غزة المقيمين في الضفة أو الخارج في شأن سبل تقديم طلبات للحصول على تصريح وغيرها، إضافة إلى تعليمات للجمهور في شأن سبل الاتصال بالجانب الإسرائيلي من خلال الموقع الإلكتروني للدخول إلى الأراضي الزراعية الواقعة خلف الجدار".



ويرى الكثير من الفلسطينيين أن "الحديث عن الرؤية الإسرائيلية لمستقبل إدارة الضفة في حال غياب السلطة، مثل التوسع الاستيطاني غير المسبوق وخطط ضم الكتل الاستيطانية وغيرها". ويقول مراقبون: "التطورات الأخيرة وضعت السلطة الفلسطينية أمام خيارين: إما قبول الأمر الواقع والبقاء سلطة حكم ذاتي للتجمعات السكانية القائمة في حوالى 40 في المئة من مساحة الضفة، أو اتباع سياسة مواجهة ربما تؤدي إلى انهيار السلطة، وتالياً حلول الإدارة المدنية الإسرائيلية مكانها".