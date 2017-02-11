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أخبار محليات الطقس: أجواء شديدة البرودة وماطرة إبتداءً من مساء اليوم وحتى منتصف الاسبوع

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الطقس: أجواء شديدة البرودة وماطرة إبتداءً من اليوم
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الطقس: أجواء شديدة البرودة وماطرة إبتداءً من مساء اليوم وحتى منتصف الاسبوع

يوم الاحد 12.02.2017.. يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم وباردًا وتسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق قد  تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-11 07:54:08 A A

أفاد الرّاصد الجوّي صباح اليوم السبت 11.02.2017 بأن الجو سيكون غائمًا جزئيًا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، و اعتبارًا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا.


صورة توضيحية

يوم الاحد 12.02.2017: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم وباردًا، وتسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

يوم الاثنين 13.02.2017: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم وباردًا، وتسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة.

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