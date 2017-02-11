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فنانين فن عربي ناجي الإسطا سجّل أغنيته الجديدة ويطلقها قريبًا!

فنانين

ناجي الإسطا سجّل أغنيته الجديدة ويطلقها قريبًا!
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ناجي الإسطا سجّل أغنيته الجديدة ويطلقها قريبًا!

الإسطا خضع لجلسة تصوير جديدة مع المصور شربل بو منصور قبل أن يتوجه إلى دبي ليحي سهرة عيد العشاق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-11 17:10:12 A A

عمم مكتب النجم اللبناني ناجي الإسطا ، بيانا ورد فيه: "دخل النجم اللبناني ناجي الإسطا، قبل أيام، إلى الاستوديو في بيروت لتسجيل أغنيته الجديدة، التي تعاون فيها مع الملحن جوزيف جحا والموزع باسم رزق، وسجلها لدى إيلي بربر، على أن يصدرها قريباً جداً. الأغنية مختلفة وتقدّم ناجي بشكل جديد، وسيصورها الأسبوع المقبل في بيروت مع المخرج فادي حداد. نذكر أن ناجي خضع لجلسة تصوير جديدة مع المصور شربل بو منصور، قبل أن يتوجه إلى دبي ليحي سهرة عيد العشاق، بعدها إلى طرطوس ودمشق ثم جبيل وختامها في أربيل" الى هنا نص البيان.

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