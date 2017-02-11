اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت الموافق 11.02.2017 والتي جاء على النحو التالي:

الدرجة العليا – الأسبوع 22



مكابي حيفا 16:00 هبوعيل حيفا (السبت) في حيفا

هبوعيل كريات شمونة 18:00 بني يهودا تل أبيب (السبت) في كريات شمونة

هبوعيل بئر السبع 18:15 هبوعيل أشكلون (السبت) في بئر السبع

هبوعيل رعنانا 20:30 بيتار القدس (السبت) في نتانيا





الدرجة الثانية – الأسبوع 21

المنطقة الشمالية "أ"

هبوعيل كفر سميع 12:00 الاخاء عكا (السبت) في كوكب

هبوعيل كوكب 14:30 مكابي نحف (السبت) في كوكب

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي أم الفحم 14:30 مكابي اكسال (السبت) في أم الفحم

الدوري الإنجليزي:

14:30 آرسنال ضد هال سيتي

17:00 مانشستر يونايتد ضد واتفورد

17:00 ميدلزبره ضد إيفرتون

17:00 سندرلاند ضد ساوثهامتون

17:00 وست هام يونايتد ضد وست بروميتش ألبيون

17:00 ستوك سيتي ضد كريستال بالاس

19:30 ليفربول ضد توتنهام هوتسبير



الدوري الإسباني:

14:00 ريال بيتيس ضد فالنسيا

17:15 ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة

19:30 أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو لاكورونا

21:45 أوساسونا ضد ريال مدريد



الدوري الإيطالي:

21:45 فيورنتينا ضد أودينيزي