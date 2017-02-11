اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت
موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت الموافق 11.02.2017 والتي جاء على النحو التالي:
الدرجة العليا – الأسبوع 22
مكابي حيفا 16:00 هبوعيل حيفا (السبت) في حيفا
هبوعيل كريات شمونة 18:00 بني يهودا تل أبيب (السبت) في كريات شمونة
هبوعيل بئر السبع 18:15 هبوعيل أشكلون (السبت) في بئر السبع
هبوعيل رعنانا 20:30 بيتار القدس (السبت) في نتانيا
الدرجة الثانية – الأسبوع 21
المنطقة الشمالية "أ"
هبوعيل كفر سميع 12:00 الاخاء عكا (السبت) في كوكب
هبوعيل كوكب 14:30 مكابي نحف (السبت) في كوكب
المنطقة الشمالية "ب"
مكابي أم الفحم 14:30 مكابي اكسال (السبت) في أم الفحم
الدوري الإنجليزي:
14:30 آرسنال ضد هال سيتي
17:00 مانشستر يونايتد ضد واتفورد
17:00 ميدلزبره ضد إيفرتون
17:00 سندرلاند ضد ساوثهامتون
17:00 وست هام يونايتد ضد وست بروميتش ألبيون
17:00 ستوك سيتي ضد كريستال بالاس
19:30 ليفربول ضد توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني:
14:00 ريال بيتيس ضد فالنسيا
17:15 ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة
19:30 أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو لاكورونا
21:45 أوساسونا ضد ريال مدريد
الدوري الإيطالي:
21:45 فيورنتينا ضد أودينيزي