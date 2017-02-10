فوز خارجي كبير لأخاء الناصرة على نيشير بهدفين دون مقابل

في الشوط الثاني وحتى نهاية المباراة حافظ فريق الاخاء على النتيجة رغم محاولات فريق نيشير لتقليص النتيجة

حقق فريق الاخاء الناصرة فوزًا كبيرًا وذلك في المباراة الخارجية امام بلدي نيشير، حيث تفوق عليه في أغلبية دقائق المباراة وخاصة في الشوط الأول الرائع.





صور من المباراة



الشوط الاول كان متكافئا في بدايته لكن سرعان ما أخذ فريق الاخاء زمام الامور وسيطر على الكرات في وسط الملعب وتفوّق منذ الدقيقة الثانية والعشرين من هدف سجله يايابيتي والذي وجه الكرة برأسه بقوة في الشباك على أثر كرة مرفوعة معلنا 1-0.



فريق الاخاء إستمر بالضغط وضاعف النتيجة في الدقيقة 35 حين ارسل متياس مارتين الكرة معلنا التفوق المفاجئ بالنتيجة 2-0 بعد خطأ من قبل حارس مرمى نيشير في إبعاد الكرة ليجد نفسه امام المرمى وليبعثها دون تردد في الشباك.

في الشوط الثاني وحتى نهاية المباراة حافظ فريق الاخاء على النتيجة رغم محاولات فريق نيشير لتقليص النتيجة ليخرج منتصرًا عائدا بالثلاث نقاط التي دفعته نحو اعلى اللائحة.