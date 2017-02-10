إحتراق سيارة في حي البير شمالي كفرقرع دون إصابات
شرطة وادي عارة بدات بأعمال التحقيق في ملابسات الحادث
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أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن حريقًا قد إندلع في سيارة في حي البير شمالي كفرقرع ، وبالتحديد بالقرب من متنزه البير.
صور من مكان الحريق
هذا، ويفيد مراسلنا نقلا عن وجدي أبو فنة مسؤول دورية الامن في كفرقرع أن "قوات معززة من وحدات الاطفاء قد وصلت الى مكان الحريق وباشرت بإخماده، علمًا أن شرطة وادي عارة بدات بأعمال التحقيق في ملابسات الحادث".
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