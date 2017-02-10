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أخبار عربية وعالمية بويتن: العلاقات الروسيّة الأمريكيّة خلال اخر 5 سنوات شهدت تدهورًا شديدًا وعيلنا إصلاحها

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بوتين: نتوقع الاستئناف الكامل لعلاقاتنا مع امريكا
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بويتن: العلاقات الروسيّة الأمريكيّة خلال اخر 5 سنوات شهدت تدهورًا شديدًا وعيلنا إصلاحها

بوتين:

شهدت العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الـ5 الماضية تدهورا شديدا جدا وهي بالطبع في حاجة إلى إعادتها إلى المستوى الطبيعي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-10 23:23:36 A A

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أنه يتوقع استئناف العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بحجمها الكامل خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


فلاديمير بوتين

وقال بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه الرئيس السلوفيني، بوروت باخور، في عاصمة سلوفينيا لوبلانا: "شهدت العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الـ5 الماضية تدهورا شديدا جدا، وهي، بالطبع، في حاجة إلى إعادتها إلى المستوى الطبيعي، الأمر الذي يخدم مصالح كلا الشعبين الروسي والأمريكي".

وأضاف بوتين: "لقد سمعنا عن كيفية تعامل الرئيس الأمريكي المنتخب، السيد ترامب، مع هذا الموضوع، وكنا دائما نرحب بهذا الموقف ونتوقع أن هذه العلاقات ستجري عملية استئنافها بحجمها الكامل وفي جميع الاتجاهات". وأشار بوتين، في الوقت ذاته، إلى أن هذه المسألة تتوقف ليس فقط على الجانب الروسي وإنما على الطرف الأمريكي أيضا، موضحا أن عليه "استكمال عملية تشكيل فريقه وتحديد الاتجاهات التي سيخوض فيها الحوار مع روسيا".

وأضاف الرئيس الروسي أن "هذا يشمل كلا من العلاقات التجارية الاقتصادية والقضايا الأمنية وكذلك المناطق المختلفة في العالم التي تعاني من كثير من النزاعات". وأكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة "بإمكانهما، من خلال توحيد جهودهما، أن تسهما بشكل ملموس في تسوية هذه القضايا، بما فيها مكافحة الإرهاب الدولي".

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