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جامعات / مدارس اخبار المدارس مشروع الحصّالة المدرسية في مدرسة كسيفة ابو ربيعة الاعدادية

جامعات / مدارس

وادي عارة مشروع الحصّالة المدرسية في كسيفة ابو ربيعة
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مشروع الحصّالة المدرسية في مدرسة كسيفة ابو ربيعة الاعدادية

تقوم فكرة المشروع على تشجيع روح التعاون والدعم من طلاب المدرسة على ادخار اموال زائدة عن مصروفهم اليومي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-10 20:35:39 A A

وصل بيان صحفي صادر عن مدرسة كسيفة ابو ربيعة الاعدادية، جاء فيه: "بمبادرة هي الاولى من نوعها، قام مُركّز التربية الاجتماعية، الاستاذ احمد الكريشات بالتعاون مع مجلس الطلاب وبدعم من معلمي ومدير المدرسة الاستاذ خليل ابو ربيع، بتشجيع مشروع "الحصالة المدرسية" والذي بدأت بذوره منذ السنة الدراسية 2015-2016".


صور من المدرسة

وتابع البيان: "تقوم فكرة المشروع على تشجيع روح التعاون والدعم من طلاب المدرسة على ادخار اموال زائدة عن مصروفهم اليومي. حيث قام الطلاب بمبادرة شخصية على التبرع "للحصالة المدرسية" وذلك حسب قدراتهم والزائد عن حاجتهم. وقام الاستاذ احمد الكريشات بالتعاون مع معلمي المدرسة على استثمار المبلغ المتوفر لشراء خزائن לוקרים Lockers/ للطلاب كفكرة لمحاربة الحقيبة الثقيلة".

وإختتم البيان: "انطلقت المرحلة الاولى والحمد لله، وبدأ الطلاب باستخدام واستلام خزائنهم الخاصة بهم بمبلغ زهيد جدأ وذلك لفتح المجال لجميع الطلاب باقتناء خزانة خاصه بهم. المبلغ المستثمر سيساعد على اكمال هذا المشروع ونقله للمرحلة الثانية والاخيرة والتي تهدف على توفير خزانة لجميع طلاب المدرسة على حد سواء لمحاربة الحقيبة الثقيلة وتوفير ركن خاص للطالب. وبذلك نشكر كل من قام على اتمام ودعم هذا المشروع من طلاب ومعلمين وادارة وكل من بارك انطلاقته ليكون مثالا يحتذى به في مدارس اخرى من اجل محاربة الحقيبة الثقيلة. دمتم ذخرا لنا".

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