اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار الضفة: إعتقال فلسطيني بعد العثور بحوزته على مسدس

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الضفة: إعتقال فلسطيني بعد العثور بحوزته على مسدس

الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق وراح تحصل على اللقب الثاني اضغطوا هنا...لتحققو حلمك...الجامعة المفتوحة راح تحققلك... ما عليك سوى...

نشر: 2017-02-10 19:34:20 A A
وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "خلال نشاط لقوات من شرطة حرس الحدود في منطقة شيلو في يهودا والسامرة، تمّ توقيف سيارة أجرة فلسطينية عابرة إستقلها 7 فلسطينيين للفحص مع معاينة القوات بأحدهم الذي تبيّن لاحقا انه من الخليل ي الثلاثينات من عمره يلقي غرضًا من تحت ثوبه، بحيث تبيّن انه مسدس وكذلك عثر بجيوبه على عدّة حبات من الذخيرة. هذا وتمّ إعتقال المشتبه الذي تبيّن كذلك انه مطلوب للتحقيقات في جهاز الامن العام الشاباك وتحويله للتحقيقات الجارية في مقر الامن"، بحسب البيان.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أسامة عامر من كفرقاسم: إعتدوا على شقيقي ببيتح تكفا | [518 قراءة]
2 جبهة الناصرة ترد على اتهامات ناصرتي | [288 قراءة]
3 مصرع فاطمة سياج من بيت حنينا اثر حريق | [178 قراءة]
4 أهداف متضاربة قبل لقاء أبناء عرعرة مع هبوعيل الدالية | [127 قراءة]
5 مسلسل حرب الورود الحلقة 75 مدبلج HD اونلاين | [126 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
2 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب