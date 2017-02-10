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رياضة وشباب رياضة عالمية النادي الرياضي الطيرة يفوز على هبوعيل هرتسليا 1-0

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المثلث الجنوبي النادي الرياضي الطيرة يفوز على هبوعيل هرتسليا 1-0
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النادي الرياضي الطيرة يفوز على هبوعيل هرتسليا 1-0

أعرب الجمهور والفريق الطيراوي عن فرحتهم الكبيرة، بعد هذا الفوز، فيما شهدت المباراة اجواء حماسية جدًا في الشوطين الاوّل والثاني

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-10 18:12:04 A A

فاز فريق النادي الرياضي الطيرة اليوم الجمعة في المباراة البيتية التي أُجريت على الملعب البلدي في الطيرة، بالنتيجة 1-0 امام نظيرة هبوعيل هرتسليا ضمن تصفيات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.


صور من المباراة

هذا، وقد أعرب الجمهور والفريق الطيراوي عن فرحتهم الكبيرة، بعد هذا الفوز، فيما شهدت المباراة اجواء حماسية جدًا في الشوطين الاوّل والثاني، حيث أدّى الفريق الطيراوي اداءً رائعًا، وكانت أمامهُ الكثير من الفرص الاخرى لتسجيل أهداف في شباك الفريق المنافس.

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