هبوعيل إكسال يتمسك بصدارة الدرجة الأولى بعد فوز دراماتيكي على بيسان 2-1

في الدقيقة السبعين أبعد قلب دفاع بيسان باسل طه بالبطاقة الحمراء مما ضاعف ضغط الكسلاويين فأثمر ذلك عن هدف تعادل لعبد السلام دراوشة

تمسك فريق هبوعيل عماد إكسال بصدارة لائحة دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، وذلك بعد فوزه في مباراته الخارجية على فريق هبوعيل بيسان بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر.





صور من المباراة



وتقدم الفريق المحلي بعد عشر دقائق عن طريق اللاعب شالوم عكيفا من ركلة جزاء 11م. وبعد ذلك تسلم تلامذة المدرب أيمن خلايلة زمام المبادرة، حيث شنوا هجمات متتالية على مرمى الخصم، لكن دون تسجيل أهداف حتى نهاية الشوط الأول. ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، حيث استمر الضغط الكسلاوي. وفي الدقيقة السبعين أبعد قلب دفاع بيسان باسل طه بالبطاقة الحمراء، مما ضاعف ضغط الكسلاويين، فأثمر ذلك عن هدف تعادل لعبد السلام دراوشة.



وأحدث دراوشة نفسه المنقلب في الدقيقة الخامسة بعد التسعين، لتنفجر الاحتفالات في المدرجات، حيث حضر جمهور غفير لتأييد الفريق الكسلاوي.