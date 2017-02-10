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رياضة وشباب رياضة عالمية راموس يستعد لخوض المباراة رقم 500 مع ريال مدريد أمام أوساسونا

رياضة وشباب

راموس يستعد لخوض المباراة رقم 500 مع ريال مدريد
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راموس يستعد لخوض المباراة رقم 500 مع ريال مدريد أمام أوساسونا

راموس لعب 499 مباراة بقميص ريال مدريد قبل مباراة أوساسون

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 07:54:08 A A

يستعد مدافع ريال ومدريد وقائده، الإسباني سيرجيو راموس لخوض المباراة رقم 500 بقميص الفريق خلال المواجهة التي تجمعه مع أوساسونا مساء اليوم السبت ضمن الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإسباني.


سيرجيو راموس

ولعب راموس 499 مباراة بقميص ريال مدريد قبل مباراة أوساسونا، ويعتبر اللاعب رقم 12 في قائمة أكثر اللاعبين الذين خاضوا مباريات بقميص ريال مدريد.

وسجل راموس خلال المباريات التي خاضها 66 هدفاً، منها 43 هدفاً بالرأس، وفي نفس الوقت يعتبر سادس أكثر لاعب في تاريخ النادي تسجيلاً في نهائيات البطولات خلف بوشكاش وراؤول جونزاليس وكرستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو وسانتيانا.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع راموس من إشبيلية في عام 2005 مقابل 27 مليون يورو عندما كان في سن الـ19 عاماً.

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