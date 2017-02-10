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رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل شفاعمرو يكتسح بيتار نهاريا بالنتيجة 7-2 في مباراة غنيّة بالأهداف

رياضة وشباب

شفاعمرو والقضاء هبوعيل شفاعمرو يكتسح بيتار نهاريا بالنتيجة 7-2
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هبوعيل شفاعمرو يكتسح بيتار نهاريا بالنتيجة 7-2 في مباراة غنيّة بالأهداف

افتتح فريق هبوعيل شفاعمرو الشوط الثاني بصورة ممتازة حيث تمكن خلال اول ربع ساعة من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق الرائع أحمد أعمر

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من: تامر أيّوب- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-10 16:52:47 A A

إكتسح فريق هبوعيل شفاعمرو في مباراته الخارجية، فريق بيتار نهاريا بالنتيجة 7-2 أمام حوالي 400 متفرج جاءوا من مدينة شفاعمرو لدعم فريقهم، ضمن مباريات الأسبوع الواحد والعشرين من دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية أ.


خلال المباراة

وعلى عكس مجريات بداية المباراة والتي بدا فيها فريق هبوعيل شفاعمرو مسيطرا في العشر دقائق الأولى، إلا أن فريق بيتار نهاريا تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13، عن طريق ضربة جزاء. ولكن سرعان ما عاد فريق هبوعيل شفاعمرو ورتب أوراقه، ليسجل هدف التعادل عن طريق المهاجم المخضرم أحمد ذياب في الدقيقة 23 من عمر اللقاء. وعاد الفريق الشفاعمري للسيطرة على مجريات المباراة من جديد، وأثمرت جهوده في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حين سجل اللاعب محمد عمرية هدف التقدم بعد عرضية رائعة من المتألق خالد مندية.

افتتح فريق هبوعيل شفاعمرو الشوط الثاني بصورة ممتازة، حيث تمكن خلال اول ربع ساعة من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق الرائع أحمد أعمر، الذي سجل أهدافه تباعًا في الدقائق: 48، 56، 58، لينهي بذلك اَمال بيتار نهاريا بالعودة للمباراة.

وعند الدقيقة 80 من عمر اللقاء تمكن فريق بيتار نهاريا من تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى عاد هبوعيل شفاعمرو لإضافة هدف سادس عن طريق المهاجم البديل حسين بشناق، وكانت الكلمة الأخيرة للاعب الشاب الصاعد علي عطارية الذي دخل في الدقائق الأخيرة ليختتم سلسلة الأهداف الشفاعمرية بهدف سابع في الدقيقة 89، ملعنًا هبوعيل شفاعمرو 7 بيتار نهاريا 2. وبهذا الفوز رفع فريق هبوعيل شفاعمرو رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد عند 29 نقطة في المركز 6.

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