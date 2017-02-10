بالصّور: ريتشارد جير في افتتاح مهرجان برلين السينمائي

عرض أفلام سينمائية عديدة من نحو 20 دولة حول العالم بل وأكثر

حل النجم العالمي، الممثل الأمريكي ريتشارد جير ضيفا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، على هامش مشاركته في مهرجان برلين السينمائي الدولي. وظهر جير في مكتب ميركل في مكتبها وأشارت مصادر صحفية عالمية إلى أنّ الجانبين تبادلا اطراف الحديث في مواضيع فنيّة وسياسية.



جير في ضيافة ميركل



وشارك جير اليوم الجمعة في إفتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ67، والذي يشمل أفلام سينمائية عديدة من نحو 20 دولة حول العالم بل وأكثر.