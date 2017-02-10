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عرض نتائج إستطلاع إنجاز -الناصرة: %70 من العرب يرون أنفسهم مواطنين درجة ثانية

غيداء ريناوي زعبي مديرة مركز إنجاز:



مشروع موطن بدأ في تنفيذيه مركز إنجاز من حوالي سنتين بهدف تحريك الحوار حول جميع العلاقات ما بين الوطن والمواطنة

نرى في الفترة الاخيرة لدى الجمهور العربي أن هنالك عدّة تخبطات خاصة في علاقتنا مع الدولة والاكثرية اليهودية او في القضايا الاجتماعية الداخلية وقضايا العنف والفقر والتشغيل والتطوير الاقتصادي

من خلال هذا الاستطلاع إستطلعنا رأي وموقف 625 مشاركًا والذي يُعتبر أكبر مشاركة من المستطلعين العرب بمثل هذه الاستطلاعات

%18 من المستطلعين يعتبرون أن اسرائيل تتصرف امامهم وكأن جمهور العرب هو تهديد أمني او عدو او مواطن درجة ثانية

علينا مسؤولية كبيرة بأن نضع امام الصحافة العبرية وأمام السياسيين اليهود والشرطة وأن نقول لهم بأن العربي يريد مواطنة ولكن يريدها بكرامة

النائب الدكتور أحمد الطيبي:



علينا أن نتمسك في النضال الحقوقي المدني من جهة والنضال الوطني ونضال الهوية من جهة اخرى

الجمهور يطالبنا بأدوات للنضال، وهذه الادوات هي ما نقوم به دق ابواب الوزارات المختلفة لتحصيل الحقوق والعمل البرلماني الى جانب الرافعة الاساسية وهي العمل الميداني وقضايا القضاء

اسرائيل هي دولة ديمقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب وهذا يؤكد رغبة المواطن العربي في ان يتم تصعيد هذا النضال لمحاربة العنصرية

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من: نزار عليمي - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-10 16:52:47 A نشر: 2017-02-10 16:52:47 A