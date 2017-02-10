الناصرة: الطالبة ريان عيد من دبورية تلتقي علي سلام

البلدية في بيانها:

بعد قراءة المقطوعة التي لاقت إعجاب الحاضرين وجهت الطالبة ريان عيد بعض الأسئلة التي أعدتها خصيصا لرئيس البلدية تتعلق بشخصهِ

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "قَدِمَت الطالبة في الصف التاسع ريان عيد من دبورية الجمعة الموافق 10.02.2017 خصيصا إلى الناصرة لتلتقي رئيس بلدية الناصرة علي سلام لتقرأ أمامه مقطوعة نثرية كتبتها خصيصا لأجله ولتعبر بكل صدق وتلقائية عن محبتها لرئيس البلدية ومتابعتها لكل نشاطه وعمله ومهامه وتصريحاته".



علي سلام والطالبة ريان



وأضاف البيان: "الطالبة التي رافقتها أمها أكدت لرئيس البلدية عن حُلمها في أن تلتقيه ووجدت الفرصة سانحة بعد أن طُلِبَ من طلاب صفها من قبل المدرسة في أن يلتقي كل طالب شخصية سياسية أو اجتماعية معينة وعلى الفور أعلنت أنها ستسعى للقاء رئيس بلدية الناصرة الذي أعجبت به وتتابع مسيرته منذ يوم انتخابه".

وتابع البيان: "التأثر بدا واضحا في اللقاء حيث قرأت أمام رئيس البلدية هذه المقطوعة: ظلال الغرباء تبحث في شوارع الليل عن بعض التشويق كلعبة النرد. بينما كنت تخطو بأكتافك العريضة لتحجب ضوء القمر المنكسر القاشع في ظلامه، عندما كنت تعمل بشكل متميز، غيرتهم نبعت من قلب أسد تنحى عن الاستمرار في أي شيء آخر، عندما يعلن هذا العدد تضامنه المطلق معك، لا تتردد بالجلوس على حافة حجر ذهب أكثره وأنكسر ظلامه، تأخذ الأعين باتجاهك كما تأخذ الكواكب بالدوران حول الشمس، لأنك أنت... هيئتك أنتً فقط هي من تنتج الحياة لك. تماماً كإنتاج عقارب الساعة للوقت ، في هذه الرحلة الطويلة ستواجه الكثير من الأقنعة والقليل من الوجوه".

واختتم البيان: "بعد قراءة المقطوعة التي لاقت إعجاب الحاضرين وجهت الطالبة ريان عيد بعض الأسئلة التي أعدتها خصيصا لرئيس البلدية تتعلق بشخصهِ، طفولتهِ، حلمهِ، عملهِ، ما يخطط له لمستقبل المدينة وتطورها. وبدى واضحاً أن الطالبة فعلاً تتابع الأحداث في الناصرة وترقب التطورات والمشاريع فيها. رئيس البلدية عبر عن أعجابه بالطالبة ريان وعن حضورها وموهبتها وقدرتها التعبيرية وقدم لها شعار البلدية كهدية رمزية وكتاب تاريخ الناصرة" إلى هنا نصّ البيان.

