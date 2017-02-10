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أخبار محاكم وجنائيات ترقب وقلق بحي المنصورة في وادي عارة بعد قرار المحكمة بالهدم حتى 25.02.2017

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وادي عارة ترقب وقلق بحي المنصورة بوادي عارة بعد قرار المحكمة
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ترقب وقلق بحي المنصورة في وادي عارة بعد قرار المحكمة بالهدم حتى 25.02.2017

محمد نبهان ابو منصور:

نعيش حالة من القلق ونحن معتصمون بالبيت لمنع الهدم ونطالب القيادات بالوقوف الى جانبنا

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من: ابراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-10 15:05:33 A A

حالة من القلق والتوتر والترقب يعيشها أهالي حي المنصورة ب وادي عارة التابع للمجلس المحلي عارة عرعرة وذلك بعد قرار المحكمة المركزية حيفا بأمر هدم بناية مكونة من بيتين لابني نبهان أبو منصور، (22 و23 عامًا).


المنزل المهدد بالهدم

وقال الشاب محمد نبهان ابو منصور بأنّ: "البناية تشمل بيتين بمساحة 450 مترا له ولأخيه. وأشار إلى أنّ عائلته قد توجهت إلى المحكمة المركزية بحيفا بعد قرار محكمة الصلح الخضيرة بقرار امر هدم البيت والتي امرت هي الاخرى بتنفيذ امر الهدم حتى 25.02 من الشهر الجاري. وأشار محمد ابو منصور إلى أنّ العائلة قد توجهت الى محكمة العدل العليا وذلك في محاولة اضافية لمنع الهدم".

وقال محمد نبهان أبو منصور (22 عاما): "نعيش حالة من القلق ونحن معتصمون بالبيت لمنع الهدم ونطالب القيادات بالوقوف إلى جانبنا مع العلم اننا قد أكدنا امام المحكمة اننا قدمنا كل الأوراق والتصاريح اللازمة الّا أنّ المحكمة رفضت وطالبت بالهدم الامر الذي يؤكد أننا نتحدث عن سياسة منظمة لهدم البيوت العربية". وتابع قائلًا: "من هنا نناشد أهالي عارة وعرعرة ووادي عارة بشكل عام وأعضاء الكنيست والقيادات الجماهير العربية بالتوافد الى بيتنا والوقوف الى جانبنا في اعتصامنا في البيت علما ان الشرطة تستمر يوميًّا بإبلاغنا بتنفيذ الامر وسط قلقنا على بيتنا وارضنا التي هي ملك لنا". 

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