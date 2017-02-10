الأسد يرحب بالجيش الأمريكي في سورية للقتال ضد داعش بشرط التعاون مع النظام

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الأسد رحب بالجيش الأمريكي للقتال في سورية ضد تنظيم داعش الإرهابي، ولكن بشرط التعاون مع النظام السوري



إذا أرادت الولايات المتحدة أن تبدأ بداية صادقة في محاربة الإرهاب ينبغي أن يكون ذلك من خلال الحكومة السورية

نقلت الصحافية العالمية، أنباء حول "ترحيب الرئيس السوري بشّار الأسد ، بالجيش الأمريكي للقتال في سورية ضد تنظيم داعش الإرهابي، ولكن بشرط التعاون مع النظام السوري". وصرّح الأسد في حوار لموقع ياهو نيوز العالمي بقوله: "إذا أرادت الولايات المتحدة أن تبدأ بداية صادقة في محاربة الإرهاب ينبغي أن يكون ذلك من خلال الحكومة السورية، لأنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بالإرهاب في بلد دون التعاون مع شعبه وحكومته".



الرئيس السوري بشّار الأسد خلال المقابلة مع ياهو نيوز



وقال الرئيس السّوري إنّ "أي تعاون في أي صراع حول العالم يحتاج تقاربا بين الروس والأمريكيين وهذا جوهري جدا ليس فقط بالنسبة لسورية".



ولفت إلى أنه "لا توجد مناطق آمنة في بلاده، لأن الإرهابيين ينفذون أعمالهم الإرهاية، ما يضطر المواطنين الى النزوح واللجوء ويلحق كوارث انسانية تسبب بها الغرب الذي أعطى الإرهابيين الدعم على كافة الأصعدة، ومنها الدعم الإقليمي الذي منحته كل من قطر والسعودية وتركيا".



وشدّد على أنّ "المناطق الآمنة ليست فكرة واقعية في الوقت الحالي، لطالما لم يتم القضاء على الإرهاب، إذ لطالما يتدفق الإرهابيون من الدول المجاورة والدول الغربية، لن يكون استقرار وأمن".