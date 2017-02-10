هذه أكثر صفات ميسي إعجابا في نظر لويس سواريز

عبّر الأوروجوياني لويس سواريز، عن اعجابه بتواضع زميله في صفوف نادي برشلونة الإسباني، الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرا في تصريحات ادلى بها لصحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن تواضع ميسي أدهشه، ما أن وصل الى المعسكر الكتالوني، وكذلك الامر لدى الإسباني أندريس إنييستا والبرازيلي نيما دا سيلفا.