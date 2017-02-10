اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار هذه أكثر صفات ميسي إعجابا في نظر لويس سواريز

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هذه أكثر صفات ميسي إعجابا في نظر لويس سواريز

نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!

نشر: 2017-02-10 13:19:59 A A
عبّر الأوروجوياني لويس سواريز، عن اعجابه بتواضع زميله في صفوف نادي برشلونة الإسباني، الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرا في تصريحات ادلى بها لصحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن تواضع ميسي أدهشه، ما أن وصل الى المعسكر الكتالوني، وكذلك الامر لدى الإسباني أندريس إنييستا والبرازيلي نيما دا سيلفا.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! | [462 قراءة]
2 أسامة عامر من كفرقاسم: إعتدوا على شقيقي ببيتح تكفا | [389 قراءة]
3 متقاعدو دبورية في رحلة الى النقب الغربي | [284 قراءة]
4 فيلم الرعب التركي Siccin 3 مترجم للعربية | [246 قراءة]
5 الحلقة 79 من بويراز كارايل مترجمة | [240 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
2 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب