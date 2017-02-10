الناصرة: مُفتي محافظة جنين يحل ضيفا على رئيس البلدية

رئيس البلدية رحبً بسماحة المفتي وأكد من خلال اللقاء على أهمية التواصل بين أبناء الشعب الواحد وعن العلاقة الوطيدة بين الناصرة ومحافظة جنين

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "زار مفتي محافظة جنين الشيخ محمد أحمد أبو الرب رئيس بلدية الناصرة في مكتبه اليوم الجمعة الموافق 10.02.2017 حيث تم استقباله بحفاوة من قبل رئيس البلدية السيد علي سلام ونائبه محمد عوايسي وعضو بلدية الناصرة الحاج سمير سعدي والحاج عماد عواد من مسجد الأنصار، حيث سيلقي المفتي خطبة الجمعة في مسجد الانصار في حي البشارة".



خلال الزيارة

وأضاف البيان: "رئيس البلدية رحب بسماحة المفتي وأكد من خلال اللقاء على أهمية التواصل بين أبناء الشعب الواحد وعن العلاقة الوطيدة بين الناصرة ومحافظة جنين، جنين الصمود والثبات. متمنيا للمحافظة بشكل عام ولمدينة جنين بشكل خاص التقدم والنجاح. ووعد بترتيب زيارة لرئيس البلدية ولدار الأمناء في جنين" إلى هنا نصّ البيان.