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تكنولوجيا تطبيقات جديدة ملايين التطبيقات على غوغل بلاي مهددة

تكنولوجيا

ملايين التطبيقات على غوغل بلاي مهددة
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ملايين التطبيقات على غوغل بلاي مهددة

وصلت رسالة غوغل إلى مطوري التطبيقات التي تطلب صلاحيات نفاذ حساسة عند التثبيت

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-10 12:29:51 A A

أخذت غوغل خطوات فعلية نحو حذف ملايين من تطبيقات نظام أندرويد المتوافرة على متجر غوغل بلاي، وذلك لعدم توفير هذه التطبيقات لسياسة واضحة عن كيفية تعاملها مع المعلومات والبيانات التي تحصل عليها من مستخدميها.
وأرسلت الشركة رسالة إلى عدد كبير من المطورين تخبرهم فيها بأن تطبيقاتهم تخالف سياسة بيانات المستخدم الخاصة بمتجر غوغل بلاي، وذلك لعدم توفيرهم لسياسة خصوصية توضح للمستخدمين كيفية التعامل مع معلوماتهم الشخصية التي يتم جمعها عند استخدامهم هذه التطبيقات.



ووصلت رسالة غوغل إلى مطوري التطبيقات التي تطلب صلاحيات نفاذ حساسة عند التثبيت، مثل استخدام الكاميرا أو الميكرفون أو الحصول على معلومات حساب المستخدم الشخصية أو الاطلاع على قائمة جهات الاتصال أو القدرة على إجراء مكالمات.
وطالبت غوغل بأن يوفر المطورون رابطا لسياسة خصوصية توضح للمستخدمين بشكل مفصل كيفية تعامل التطبيقات مع بياناتهم وما هي البيانات التي يتم جمعها، على أن يكون هذا الرابط ظاهرا بصورة واضحة إما في صفحة التطبيق على متجر غوغل بلاي أو بداخل التطبيق.
 

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