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أخبار محليات جلسة عمل بين سلطة الاطفاء ومجلس طرعان للتوعية والارشاد

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المغار والقضاء جلسة عمل بين سلطة الاطفاء ومجلس طرعان
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جلسة عمل بين سلطة الاطفاء ومجلس طرعان للتوعية والارشاد

كايد ظاهر:

المعطيات مقلقة في ظل ارتفاع نسبة الوفيات في الوسط العربي جراء حرائق تحدث في المنازل ونعمل على وضع برامج مشتركة مع جميع السلطات المحلية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-10 12:20:19 A A

وصل الى موقع العرب بيان من مكتب كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي، جاء فيه: "عقد في مجلس طرعان اجتماع بين رئيس المجلس المحلي عماد دحلة وبين مسؤولين في سلطة الاطفاء والانقاذ من بينهم تلبريغادير جنرال عاموس سابغ قائد محطة الناصرة وضباط المحطة وكايد ظاهر المتحدث الرسمي والمركز للاعلام العربي. وقد دار النقاش حول امكانية فتح نقطة اطفاء في البلدة حيث طرح دحلة الاسباب التي تقود الى افتتاح مثل هذه النقطة في البلدة وخاصة الوصول الى مكان الحادث بأقصى سرعة ممكنة، كما تم طرح امكانية وضع برنامج ارشادي مشترك يشمل جميع شرائح المواطنين في البلدة لهدف منع وقوع حوادث في المستقبل قد تودي بحياة مواطنين"، وفقا للبيان.


خلال الجلسة- تصوير: سلطة الانقاذ

وأضاف البيان من سلطة الانقاذ: "البريغادير جنرال عاموس سابغ اكد خلال الاجتماع على ضرورة وضع هذا البرنامج مشيرا الى أن محطة الناصرة ستعمل على تعزيز التعاون مع جميع السلطات العربية الموجودة في نطاق محطة الناصرة"، وفقا للبيان.

وقال كايد ظاهر: "المعطيات مقلقة في ظل ارتفاع نسبة الوفيات في الوسط العربي جراء حرائق تحدث في المنازل ونعمل على وضع برامج مشتركة مع جميع السلطات المحلية وفي نفس الوقت نناشد المواطنين اتباع طرق السلامة خاصة بكل ما يتعلق بوسائل التدفئة".

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