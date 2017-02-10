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ترامب يتراجع: الاستيطان يقلص من الأراضي الفلسطينية ونقل السفارة إلى القدس ليس سهلا

دونالد ترامب:

في كل مرّة تؤخذ أراض فلسطينية من قبل اسرائيل بهدف الاستيطان تتقلّص مساحتها المتبقّية والتي هي محدودة أصلًا

صحيفة عبرية:

ترامب يغير اتّجاهه وبدأ ينزل عن شجرة وعودة الصارمة التي أكّد على تحقيقها بعد فوزه بالانتخابات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-02-10 12:38:28 A نشر: 2017-02-10 12:38:28 A