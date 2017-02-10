روحاني: سنجعل أمريكا تندم على لغة التهديد والحق النووي هو حق طبيعي لنا

روحاني:

الثورة الإسلامیة هي استعراض للقوة الوطنیة في شتى أنحاء البلاد لافتا إلى أن هذه المشاركة هي رسالة واضحة ترد على التصریحات الخاطئة لزعماء البیت الأبیض

قال حسن روحاني الرئيس الإيراني أنه "سيجعل أمريكا تندم على لغة التهديد"، وذلك في كلمة له خلال بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 38 للثورة الإيرانية. وأضاف روحاني في كلمته اليوم: "إيران تقدمت بشكوى لمحكمة لاهاي، وذلك بسبب "الحظر الظالم الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية".



حسن روحاني



وتابع: "الثورة الإسلامیة هي استعراض للقوة الوطنیة في شتى أنحاء البلاد لافتا إلى أن هذه المشاركة هي رسالة واضحة ترد على التصریحات الخاطئة لزعماء البیت الأبیض".



وأضاف "الحق النووي هو حق طبيعي لنا وقد اعترف به كل العالم"، مشيرا إلى أن مفاعل "آراك" "سيستأنف عمله بتصميم أفضل وتوصلنا إلى أحد أكثر أجهزة الطرد المركزي تطورا".

وأوضح روحاني أن طهران تمكنت من استعادة 1.7 مليار دولار من الأموال التي جمدتها أمريكا في مصارفها.



ترامب- تصوير: reuters