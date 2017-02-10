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فنانين فن عربي مي كساب وزوجها في جلسة التصوير الأولى مع ابنتهما

فنانين

مي كساب وزوجها في جلسة تصوير
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مي كساب وزوجها في جلسة التصوير الأولى مع ابنتهما

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-10 20:00:45 A A

خضع الزوجين مي كساب وأوكا لجلسة تصوير محترفة على يد أحد المصورين بصحبة ابنتهما الأولى فريدة وذلك في الاحتفال بعقيقتها.  وحرص الثنائي على ألا يظهرا وجه الطفلة في الصور المنشورة للإعلام. 


مي كساب

ويشار إلى أنّ مي كسّاب تكبر زوجها أوكا بنحو 10 سنوات، ولكن هذا الأمر لم يشكل عائقًا أمام الثنائي في اكمال المشوار سوية وحتّى اليوم بعد أن صارا أبًا وأما.

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