مي كساب وزوجها في جلسة التصوير الأولى مع ابنتهما

خضع الزوجين مي كساب وأوكا لجلسة تصوير محترفة على يد أحد المصورين بصحبة ابنتهما الأولى فريدة وذلك في الاحتفال بعقيقتها. وحرص الثنائي على ألا يظهرا وجه الطفلة في الصور المنشورة للإعلام.



مي كساب

ويشار إلى أنّ مي كسّاب تكبر زوجها أوكا بنحو 10 سنوات، ولكن هذا الأمر لم يشكل عائقًا أمام الثنائي في اكمال المشوار سوية وحتّى اليوم بعد أن صارا أبًا وأما.