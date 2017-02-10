جلسة تصوير لنادين نسيب نجيم ترويجا للعدسات
نادين نجيم خضعت لجلسة تصوير جديدة خاصة بماركة العدسات
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اختيرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كسفيرة للعدسات سفيرةً للحملة الدعائية الخاصة بإحدى ماركات العدسات اللاصقة Bella Contact Lenses.
نادين نجيم
وخضعت نادين نجيم لجلسة تصوير جديدة خاصة بماركة العدسات ونشرت صورتين لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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