وعد تتألق بالذهبي في حفل زفاف بالإمارات

وعد ظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة ارتدت فيها فستانا طويلا بكتف واحد

أحيت الفنانة السعودية وعد حفل زفاف في مدينة العين الإماراتية، ونشرت عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لاطلالتها خلال المناسبة.



وعد



ونالت هذه الصور اعجاب الجمهور ومتابعي وعد حيث انهالت التعليقات الايجابية التي أثنت على جمال فستانها وإطلالتها. وظهرت وعد بإطلالة أنيقة ومميزة ارتدت فيها فستانا طويلا بكتف واحد ذهبي اللون مع مكياج برونزي خفيف، واعتمدت تسريحة الشعر المجعد.



وتجدر الاشارة إلى أن الفنانة وعد طرحت أخيراً أغنية جديدة بعنوان "مدة طويلة" من كلمات الشاعرة سما وألحان فيصل الفهد وتوزيع زيد نديم.