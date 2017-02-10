مكابي أم الفحم يبحث عن الفوز الثالث على التوالي أمام مكابي اكسال

محمد كبها مدرب مكابي أم الفحم:



فريقي مستعد وجاهز للمباراة والهدف واحد ووحيد وهو ابقاء النقاط الثلاث في جعبة الفريق الفحماوي

فريق مكابي أم الفحم يتواجد بفترة إيجابية وعليه استغلالها من اجل حصد المزيد من الانتصارات والنقاط

يبحث فريق مكابي أم الفحم عن فوزه الثالث على التوالي حين يلاقي فريق مكابي اكسال يوم غد السبت عند الساعة الثانية والنصف على استاد السلام في أم الفحم ضمن مباريات الاسبوع الـ21 لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب.



محمد كبها





هذا ويخوض الفريق الفحماوي هذه المباراة بمعنويات عالية بعد أن حقق انتصارين متتاليين آخرهما امام فريق القمة ابناء زلفة، وفي المقابل يبحث فريق مكابي اكسال عن الفوز الذي لم يذق طعمه منذ أسبوعين وبالتالي من التوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية ما بين الفريقين اللذين يبحثا عن الفوز وفقط الفوز، هذا ويريد مكابي اكسال الفوز لتعزيز مكانته في القمة وفي المقابل يريد مكابي أم الفحم النقاط الثلاث من أجل الهروب من القاع الملتهب.

وأشار محمد كبها مدرب مكابي أم الفحم في حديث له لموقع العرب أن "فريقه مستعد وجاهز للمباراة والهدف واحد ووحيد وهو ابقاء النقاط الثلاث في جعبة الفريق الفحماوي"، مؤكدا أن "فريق مكابي أم الفحم يتواجد بفترة إيجابية وعليه استغلالها من اجل حصد المزيد من الانتصارات والنقاط"، داعيا جماهير الفريق لحضور المباراة لدعم الفريق لتحقيق هدفه، وأضاف محمد كبها لموقع العرب: "نحن نتواجد بفترة إيجابية وعلينا استغلالها من اجل البقاء مبكرا في الدوري".

صور من لقاء فريق مكابي أم الفحم الاخير أمام ابناء زلفة