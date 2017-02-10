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رياضة وشباب رياضة عالمية كاريك: إنهاء اليونايتد في أحد المراكز الأربعة الأولى أمر لا يدعو إلى الإحتفال

رياضة وشباب

كاريك: إنهاء اليونايتد في أحد المراكز الأربعة الأولى
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كاريك: إنهاء اليونايتد في أحد المراكز الأربعة الأولى أمر لا يدعو إلى الإحتفال

كاريك:

عليك الاحتفال فقط عند الفوز، ولكن دوري أبطال أوروبا جزء كبير من هذا النادي، إنه المكان الذي تريد أن تتواجد به

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-10 12:26:49 A A

يرى مايكل كاريك، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن إنهاء الشياطين الحمر، البريمييرليج في أحد المراكز الأربعة الأولى، أمر لا يبعث على الفرحة.


مايكل كاريك نجم مانشستر يونايتد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس، برصيد 45 نقطة، وعلى بعد نقطتين من أرسنال صاحب المركز الرابع. وقال كاريك، في تصريحات لصحيفة ميرور "إذا أنهينا الدوري في المركز الثالث أو الرابع، أو حتى الثاني، فهذا ليس شيئًا يدفعنا للاحتفال".

وأضاف: "عليك الاحتفال فقط عند الفوز، ولكن دوري أبطال أوروبا جزء كبير من هذا النادي، إنه المكان الذي تريد أن تتواجد به، حيث يرغب أفضل اللاعبين التواجد أيضًا".

وتابع صاحب الـ 35 عامًا: "النادي يهدف بالطبع للوصول إلى دوري الأبطال، ولكن يمكنك الاحتفال عند الفوز فقط وإنهاء البطولة وأنت على القمة".

وواصل: "فيما يتعلق بالمراكز الأربعة الأولى، لا تستطيع أن تقول بأن الأمر لا يمكن تصوره، عليك أن تنجز هذه المهمة، نمتلك كل شيء بالتأكيد للوصول إلى هدفنا". وأتم الدولي الإنجليزي السابق: "لكن إنهاء البطولة في المراكز الأربعة الأولى يعد الحد الأدنى من أهدافنا حقًا".

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