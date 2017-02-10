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أخبار عربية وعالمية بالصور: عاصفة ثلجية تجتاح شمال شرق أمريكا

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بالصور: عاصفة ثلجية تجتاح شمال شرق أمريكا
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بالصور: عاصفة ثلجية تجتاح شمال شرق أمريكا

تعطلت الرحلات الجوية وألغي أكثر من نصف الرحلات من وإلى مطار لا جارديا في نيويورك ومطار نيوارك الدولي في نيوجيرزي ومطار بوسطن لوجان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-10 10:49:33 A A

قالت تقارير اعلامية أمريكية إن عاصفة ثلجية قوية اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة يوم أمس الخميس وامتدت من بنسلفانيا إلى مين وسط توقعات بتراكم الثلوج ليصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا أو أكثر في مدن رئيسية منها نيويورك وبوسطن وهارتفورد وكونتيكت.


العاصفة الثلجية في بوسطن

هذا وحذر خبراء الأرصاد من أن تصل سرعة الرياح إلى 80 كيلومترا في الساعة ومن فترات يمكن أن يصل فيها معدل تساقط الثلوج إلى عشرة سنتيمترات في الساعة مما يجعل السفر شديد الخطورة.

وقال الان دانام الخبير بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في تونتون بولاية ماساتشوستس "في الوقت الحالي بالنسبة لمنطقة مترو بوسطن نتوقع ما بين 30 و41 سنتيمترا من الثلوج." مشيرا إلى أن تساقط الثلوج سيستمر حتى ساعة الذروة في المساء.

هذا وتعطلت الرحلات الجوية وألغي أكثر من نصف الرحلات من وإلى مطار لا جارديا في نيويورك ومطار نيوارك الدولي في نيوجيرزي ومطار بوسطن لوجان. وقال موقع فلايت اوير على الإنترنت إنه تم إلغاء قرابة 2903 رحلات على مستوى البلاد.

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