قد تبدو سعيدًا لكنّك في الحقيقة لا
قد تبدو سعيدًا لكنّك في الحقيقة لا! احذر من الكبت !!
مهنيًّا: تنفتح على كل جديد وتواكب التطور وتلقى افكارك تأييدًا كبيرًا من قبل المسؤولين.
عاطفيًّا: تعيش اوقاتًا عذبة مع الشريك وتحلمان معًا بمشروع مشترك او تحقّقا هذا الحلم في هذه الفترة وقد يعني خطوبة او زواجًا او ولادة طفل او قرارًا بالسفر.
صحيًّا: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أنك بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة .
الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق وراح تحصل على اللقب الثاني اضغطوا هنا...لتحققو حلمك...الجامعة المفتوحة راح تحققلك... ما عليك سوى...
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك