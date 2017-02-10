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قد تبدو سعيدًا لكنّك في الحقيقة لا

قد تبدو سعيدًا لكنّك في الحقيقة لا! احذر من الكبت !!

مهنيًّا: تنفتح على كل جديد وتواكب التطور وتلقى افكارك تأييدًا كبيرًا من قبل المسؤولين.

عاطفيًّا: تعيش اوقاتًا عذبة مع الشريك وتحلمان معًا بمشروع مشترك او تحقّقا هذا الحلم في هذه الفترة وقد يعني خطوبة او زواجًا او ولادة طفل او قرارًا بالسفر.

صحيًّا: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أنك بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة .