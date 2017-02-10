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ابراج الحوت قد تبدو سعيدًا لكنّك في الحقيقة لا

ابراج

مولود الحوت 10.2.2017
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قد تبدو سعيدًا لكنّك في الحقيقة لا

قد تبدو سعيدًا لكنّك في الحقيقة لا! احذر من الكبت !!
مهنيًّا: تنفتح على كل جديد وتواكب التطور وتلقى افكارك تأييدًا كبيرًا من قبل المسؤولين.
عاطفيًّا: تعيش اوقاتًا عذبة مع الشريك وتحلمان معًا بمشروع مشترك او تحقّقا هذا الحلم في هذه الفترة وقد يعني خطوبة او زواجًا او ولادة طفل او قرارًا بالسفر.
صحيًّا: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أنك بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة .

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نشر: 2017-02-10 09:16:33 A A
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