عشية عيد الحب: حبيبي مين لنجوى تتخطى المليون

تستعد نجوى كرم لإطلاق الفيديو كليب الخاص بالأغنية والذي تم تصويره مع المخرج فادي حداد

بعد أقل من اسبوع من طرحها، تخطت أغنية "حبيبي مين" لشمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم المليون مستمع، حيث يذكرأن الأغنية من كلمات الشاعر وائل أشقر، وألحان ملحم أبو شديد. من جهة أخرى تستعد نجوى كرم لإطلاق الفيديو كليب الخاص بالأغنية والذي تم تصويره مع المخرج فادي حداد في الأيام المقبلة، بالتزامن مع عيد الحب.



كما وتستعد نجوى لاصدار ألبومها الجديد المنتظر، والذي يضم 8 أغاني، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار ألبومها الأخير، وكانت قد أكدت أنها تعود في هذا الألبوم الى جو التسيعينات، الذي قدمته في بدايات مشوارها الفني.