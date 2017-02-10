بعد 11 عاما.. أصالة تكشف سبب طلاقها من الذهبي

أصالة:

حياتي مع طارق العريان مختلفة تماماً لأنه يثق بي ثقة عمياء وهو مثل أبي الذي كان دائماً يصفني بأنني طاهرة

كشفت المطربة السورية اصالة وبعد 11 عاما من طلاقها من أيمن الذهبي عن الاسباب التي جعلتها لا تشعر بالامان معه في حينها، وقال اصالة: "الثقة لم تكن موجودة وكنت افتقد هذا الشعور، وأيمن كان يحاسبني على كل شيء، ومعه دائما كنت اشعر بالخوف".





وأضافت اصالة: "أيمن كان دائم الخلاف معي لمجرد سلامي على أي شخص، وهو ما جعلني أشعر بأن إستمرار الحياة بيننا مستحيل".

وتابعت اصالة: "حياتي مع طارق العريان مختلفة تماماً لأنه يثق بي ثقة عمياء وهو مثل أبي الذي كان دائماً يصفني بأنني طاهرة".