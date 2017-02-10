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فنانين فن عربي بعد 11 عاما.. أصالة تكشف سبب طلاقها من الذهبي

فنانين

أصالة تكشف سبب طلاقها من الذهبي
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بعد 11 عاما.. أصالة تكشف سبب طلاقها من الذهبي

أصالة:

حياتي مع طارق العريان مختلفة تماماً لأنه يثق بي ثقة عمياء وهو مثل أبي الذي كان دائماً يصفني بأنني طاهرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-10 12:26:39 A A

كشفت المطربة السورية اصالة وبعد 11 عاما من طلاقها من أيمن الذهبي عن الاسباب التي جعلتها لا تشعر بالامان معه في حينها، وقال اصالة: "الثقة لم تكن موجودة وكنت افتقد هذا الشعور، وأيمن كان يحاسبني على كل شيء، ومعه دائما كنت اشعر بالخوف".



وأضافت اصالة: "أيمن كان دائم الخلاف معي لمجرد سلامي على أي شخص، وهو ما جعلني أشعر بأن إستمرار الحياة بيننا مستحيل".
وتابعت اصالة: "حياتي مع طارق العريان مختلفة تماماً لأنه يثق بي ثقة عمياء وهو مثل أبي الذي كان دائماً يصفني بأنني طاهرة".

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