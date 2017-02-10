حقيقة وليست شائعة: كلوني وزوجته أمل ينتظران توأمين
ديمون:
كلوني (55 عاما) أبلغه بالخبر بينما كانا يشاركان في تصوير فيلم وأن زوجته أمل (39 عاما) كانت في الأسبوع الثامن تقريبا من الحمل
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أعلن الممثل مات ديمون أن جورج كلوني وزوجته أمل ينتظران توأمين مضيفا أنه شعر بسعادة غامرة للثنائي الشهير لدرجة أنه بدأ في البكاء تقريبا عندما علم بالأمر الخريف الماضي.
وقال ديمون لبرنامج "انترتينمنت تونايت كندا" إن كلوني (55 عاما) أبلغه بالخبر بينما كانا يشاركان في تصوير فيلم وأن زوجته أمل (39 عاما) كانت في الأسبوع الثامن تقريبا من الحمل.
وقال ديمون ضاحكا إنه قال لكلوني "هل جننت؟ لا تخبر أي شخص آخر .. لا تخبر أي شخص آخر .. ألا تعلم بقاعدة الاثني عشر أسبوعا؟" بالطبع لم يعلم".
أمل وجورج كلوني
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