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أخبار محليات ليلة اليوم وحتى فجر غد: لا تنسوا مشاهدة خسوف القمر الجزئي في البلاد

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لا تنسوا مشاهدة خسوف القمر الجزئي في البلاد
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ليلة اليوم وحتى فجر غد: لا تنسوا مشاهدة خسوف القمر الجزئي في البلاد

 يحدث الخسوف الجزئي عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-10 08:32:37 A A

سيحدث بين ليلة اليوم الجمعة والسبت خسوف جزئي للقمر، حيث سيبدأ الخسوف منذ منتصف الليل وحتى فجر يوم غد السبت عند الساعة 02:45. هذا ويحدث الخسوف الجزئي عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر.

يبدأ القمر بدخول منطقة ظل الأرض (umbra) فيبدأ الخسوف الجزئي. ومنطقة ظل الأرض هي المنطقة التي تنحجب فيها الشمس كاملة بسبب الأرض.
 

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