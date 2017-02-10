اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي بالفيديو: قصي خولي يشكر جمهورة بعد تخطيه المليون

فنانين

قصي خولي يشكر جمهورة بعد تخطيه المليون
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالفيديو: قصي خولي يشكر جمهورة بعد تخطيه المليون

يشارك خولي في لجنة تحكيم برنامج Arab Casting، الى جانب باسل خياط، غادة عبد الرازق، وطارق العلي.

نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-10 14:20:48 A A

وجه الممثل السوري والنجم قصي خولي رسالة مصورة لمحبيه بعد أن تخطت صفحته على احد مواقع التواصل الإجتماعي المليون ووصلت الى مليون و400 ألف. هذا وقال خولي خلال مقطع الفيديو: "بفضل الله وبمحبتكن الغالية صرنا بوساتي لعيونكن الغالية والله يحميكن ويبارك فيكن".

ويشارك خولي في لجنة تحكيم برنامج Arab Casting، الى جانب باسل خياط، غادة عبد الرازق، وطارق العلي.

يُذكر أن خولي كان قد إعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل أرض جو، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بسبب عدم التوافق مع الشركة المنتجة على أجره المادي.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! | [486 قراءة]
2 أسامة عامر من كفرقاسم: إعتدوا على شقيقي ببيتح تكفا | [422 قراءة]
3 متقاعدو دبورية في رحلة الى النقب الغربي | [303 قراءة]
4 الحلقة 79 من بويراز كارايل مترجمة | [267 قراءة]
5 جبهة الناصرة ترد على اتهامات ناصرتي | [239 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
2 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب