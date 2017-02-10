بالفيديو: قصي خولي يشكر جمهورة بعد تخطيه المليون

يشارك خولي في لجنة تحكيم برنامج Arab Casting، الى جانب باسل خياط، غادة عبد الرازق، وطارق العلي.



وجه الممثل السوري والنجم قصي خولي رسالة مصورة لمحبيه بعد أن تخطت صفحته على احد مواقع التواصل الإجتماعي المليون ووصلت الى مليون و400 ألف. هذا وقال خولي خلال مقطع الفيديو: "بفضل الله وبمحبتكن الغالية صرنا بوساتي لعيونكن الغالية والله يحميكن ويبارك فيكن".

ويشارك خولي في لجنة تحكيم برنامج Arab Casting، الى جانب باسل خياط، غادة عبد الرازق، وطارق العلي.

يُذكر أن خولي كان قد إعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل أرض جو، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بسبب عدم التوافق مع الشركة المنتجة على أجره المادي.