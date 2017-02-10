براد بيت رفض دفع نفقة أولاده بقيمة 100 ألف دولار شهريا

ما زالت المفاوضات تجري بين النجمين، بشأن الطلاق والحضانة

لم يقبل النجم براد بيت دبفع النفقة المالية التي طالبت بها النجمة أنجلينا جولي، كبدل غذاء ومن أجل ضمان مستقبل أولادها، وقد بلغت كلفة تلك النفقة 100 ألف دولار شهرياً.



أنجلينا وبراد

وذكر موقع “إن تاتش” الأميركي، أن بيت لا يرفض إعطاء المال لأولاده، لكنّه لا يقبل بتسليمه مباشرة لجولي لأنه لا يثق بها، ولا يريد لها أن تصبح المشرفة المباشرة على نفقاتهم.

وما زالت المفاوضات تجري بين النجمين، بشأن الطلاق والحضانة.

وكان موقع “رادار أونلاين” أشار أيضاً، إلى أن بيت أخرج كل ما يتعلق بجولي من أغراض وحاجيات، من منزلهما المشترك.